Inter-Urawa Red Diamonds 2-1 | CARBONI REGALA LA VITTORIA!!!

Un finale emozionante: l'Inter si impone all'ultimo secondo contro l'Urawa Red Diamonds grazie a un gol di Valentin Carboni al 93°, completando una rimonta che ha entusiasmato i tifosi. Con una partita ricca di tensione e intensità, i nerazzurri dimostrano ancora una volta il loro carattere. La vittoria, ottenuta grazie alla determinazione e alla qualità del reparto offensivo, conferma la forza di una squadra sempre pronta a lottare fino all'ultimo istante.

L’Inter vince al minuto 93 contro l’Urawa Red Diamonds grazie al gol di Valentin Carboni valido per il 2-1 finale. Rimonta nel quarto d’ora che ha chiuso il match. VITTORIA – L’Inter vince contro l’Urawa Red Diamonds con il risultato di 2-1. Cristian Chivu si affida a Francesco Pio Esposito e Henrikh Mkhitaryan per alzare la qualità delle giocate e i centimetri. Nei primi dieci minuti arrivano vicini al gol sia Kristjan Asllani che Federico Dimarco. Entrambi di sinistro hanno sfiorato il palo, ma non hanno colpito la porta. Sempre l’albanese ci prova ancora due volte fino al 60? e nuovamente da fuori area, però non centra mai il rettangolo bianco al centro dell’area. 🔗 Leggi su Inter-news.it