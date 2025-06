Inter-Urawa Red Diamonds 0-1 al 45? | troppo poco svantaggio!

L’Inter si trova in svantaggio di un gol all’intervallo contro l’Urawa Red Diamonds, un risultato che lascia aperti molti interrogativi. Nonostante una prima occasione sostanziosa con Zalewski, i nerazzurri devono ancora dimostrare la loro forza per ribaltare il punteggio e conquistare la qualificazione. La ripresa sarà decisiva: riusciranno a invertire il trend? Continua a seguire gli sviluppi di questa sfida cruciale.

Il primo tempo di Inter-Urawa Red Diamonds è finito con il risultato di 1-0 per i giapponesi. Continua l'incubo dei nerazzurri. PRIMO TEMPO – Il primo tempo di Inter-Urawa Red Diamonds si chiude sul risultato di 1-0 per i giapponesi. La partita inizia con una super occasione nerazzurra grazie al movimento di Nicola Zalewski in area di rigore. Il polacco ha calciato di sinistro sul secondo palo, Luis Henrique non è arrivato di un soffio. In mezzo al possesso infinito poi è arrivato il fulmine dell'Urawa Red Diamonds. Kaneko ha trovato spazio sulla sua fascia destra rubando palla ad un disattento Federico Dimarco.

