Inter Urawa Pio Esposito titolare? Arriva la decisione di Chivu ecco la strategia 

La seconda partita del Mondiale per Club Inter Urawa è alle porte e Pio Esposito titolare? Vediamo la decisione di Chivu, ecco la strategia. Chivu si affida al futuro. Domani in occasione di Inter Urawa, dal primo minuto (o al massimo a partita in corso) toccherà a Pio Esposito, classe 2005, talento cresciuto in casa e reduce da due stagioni importanti in prestito allo Spezia in Serie B. Sarà lui a guidare l'attacco nerazzurro, come anticipato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa della vigilia. Una scelta che sa di fiducia ma anche di strategia, per dare respiro a un reparto offensivo logorato dai tanti impegni e accendere nuove energie in vista del passaggio del turno.