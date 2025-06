Inter Urawa LIVE 2-1 | finisce qui! Vittoria sudata in salsa argentina decidono Lautaro e Carboni!

Stasera al Lumen Field di Seattle, l’Inter affronta l’Urawa Red Diamonds in una sfida che promette emozioni forti e nervi tesi. Dopo il pareggio contro il Monterrey, i nerazzurri sono determinati a riscattarsi e conquistare la vittoria con grinta e cuore, come sanno fare gli argentini Lautaro e Carboni. Segui con noi questa partita che potrebbe scrivere un’altra pagina importante nel cammino mondiale dell’Inter!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, la sfida valevole per il 2° turno del Mondiale per Club che va in scena stasera alle ore 21 italiane (12:00 ora locale). I nerazzurri, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Monterrey, sono chiamati a dare un segnale per dimostrare di voler superare il girone. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Subito una chance per l’Inter! – Inserimento di Zalewski che stoppa e fa un tiro-cross sul quale per poco non riesce ad arrivare Luis Henrique sul secondo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Urawa LIVE 2-1: finisce qui! Vittoria sudata in salsa argentina, decidono Lautaro e Carboni!

LIVE Inter-Urawa Red Diamonds 0-1: finisce il primo tempo - Il primo tempo di Inter-Urawa Red Diamonds si conclude con un risultato sorprendente: i giapponesi sono in vantaggio per 1-0.

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1: CARBONI REGALA LA VITTORIA!!! - Un finale emozionante: l'Inter si impone all'ultimo secondo contro l'Urawa Red Diamonds grazie a un gol di Valentin Carboni al 93°, completando una rimonta che ha entusiasmato i tifosi.

Finisce 1-1 tra Monterrey-Inter, al gol di Sergio Ramos, risponde Lautaro Martinez. Al secondo tempo l'Inter crea poco, ma spreca qualche occasione. Primo punto nel girone, ora l'Urawa sabato.

FINALE Inter-Urawa 2-1: Carboni subentra e ribalta i giapponesi al 92'!; DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Urawa: le formazioni Ufficiali LIVE; HIGHLIGHTS Inter-Urawa 2-1: Lautaro e Carboni rimontano.

Diretta Live Inter-Urawa seconda giornata Mondiale per Club: Lautaro riaccende i nerazzurri! - Diretta Live del match tra Inter e Urawa, valevole per la seconda giornata del girone E del mondiale per Club 2025. sport.virgilio.it scrive

Chivu balla il tango: Lautaro e Carboni ribaltano l'Urawa e regalano all'Inter un Mondiale per Club diverso - L'Inter ha visto davvero negli occhi una nuova Corea sportiva: sotto per oltre 75 minuti contro la modesta formazione giapponese dell'Urawa Red Diamonds, che capitalizza al meglio la rete ... Come scrive fcinternews.it