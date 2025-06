Inter Urawa LIVE 0-1 | inizia il secondo tempo

Alle 21 italiane, il Lumen Field di Seattle si anima con l’attesa sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, valida per il secondo turno del Mondiale per Club. Dopo il pareggio contro il Monterrey, i nerazzurri sono pronti a dimostrare il loro valore in questa partita cruciale. Segui il live con noi e vivi ogni emozione di una sfida che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia europea e mondiale!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, la sfida valevole per il 2° turno del Mondiale per Club che va in scena stasera alle ore 21 italiane (12:00 ora locale). I nerazzurri, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Monterrey, sono chiamati a dare un segnale per dimostrare di voler superare il girone. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Subito una chance per l’Inter! – Inserimento di Zalewski che stoppa e fa un tiro-cross sul quale per poco non riesce ad arrivare Luis Henrique sul secondo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Urawa LIVE 0-1: inizia il secondo tempo

