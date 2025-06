Inter Urawa LIVE 0-1 | ci provano Asllani e Dimarco i nerazzurri aumentano il ritmo

Stasera alle 21 al Lumen Field di Seattle, la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds promette emozioni forti nel secondo turno del Mondiale per Club. I nerazzurri, dopo il pareggio contro Monterrey, sono determinati a risalire la china e conquistare la qualificazione. Asllani e Dimarco cercano di scuotere la squadra, mentre l'Inter aumenta il ritmo: segui con noi ogni momento di questa partita ricca di suspense e passione.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, la sfida valevole per il 2° turno del Mondiale per Club che va in scena stasera alle ore 21 italiane (12:00 ora locale). I nerazzurri, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Monterrey, sono chiamati a dare un segnale per dimostrare di voler superare il girone. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 2? Subito una chance per l’Inter! – Inserimento di Zalewski che stoppa e fa un tiro-cross sul quale per poco non riesce ad arrivare Luis Henrique sul secondo palo. 🔗 Leggi su Internews24.com