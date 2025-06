Inter Urawa LIVE 0-0 | inizia il match!

Stasera alle 21 al Lumen Field di Seattle, Inter Urawa Red Diamonds si affrontano nel secondo turno del Mondiale per Club, un match che promette emozioni e suspense. I nerazzurri, dopo il pareggio con Monterrey, sono determinati a risalire la cresta e mostrare il loro vero potenziale. Segui con noi questa sfida cruciale e vivi ogni istante di un appuntamento che potrebbe segnare il cammino europeo nel torneo mondiale.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, sfida del 2° turno del Mondiale per Club: seguila live con noi. Tutto pronto al Lumen Field di Seattle per Inter Urawa Red Diamonds, la sfida valevole per il 2° turno del Mondiale per Club che va in scena stasera alle ore 21 italiane (12:00 ora locale). I nerazzurri, reduci dal pareggio per 1 a 1 contro il Monterrey, sono chiamati a dare un segnale per dimostrare di voler superare il girone. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! Migliore in campo nel primo tempo:. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Urawa LIVE 0-0: inizia il match!

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

