Inter Urawa inizia la rivoluzione ideata da Chivu | dal nuovo modulo alla scelta sull’attacco!

Inter Urawa dà il via a una rivoluzione tattica voluta da Chivu, con novità dal modulo alle scelte in attacco. Questa sera, contro gli Urawa Reds nel secondo match del Mondiale per Club, i nerazzurri devono affrontare molte assenze. Cristian Chivu si trova a dover reinventare la squadra, puntando su strategie innovative per superare le difficoltà e portare a casa un risultato importante. La sfida promette emozioni e sorprese—restate con noi per scoprire come si svolgerà.

Ecco la probabile formazione. L' Inter torna in campo questa sera contro gli Urawa Reds per il secondo match del Mondiale per Club, ma lo fa in piena emergenza. Thuram, Calhanoglu, Dumfries, Frattesi, Zielinski e Bisseck sono out per infortunio, mentre Taremi resta bloccato in Iran. Cristian Chivu è costretto a reinventare la formazione, affidandosi a un inedito 3-4-2-1. Nel confronto Inter-Urawa, Lautaro sarà l'unico terminale offensivo, supportato da Sebastiano Esposito e Zalewski sulla trequarti. Pio Esposito, appena rientrato dall'infortunio, potrebbe trovare spazio a gara in corso, così come Sucic, ancora destinato alla panchina.

Contro l'Urawa Chivu ci prova con Zalewski e Luis Henrique dal 1'; Chivu inizia la rivoluzione: l’Inter cambia MODULO al Mondiale; GdS - Chivu comincia la rivoluzione: 3-4-2-1 e tante novità. Maglia da titolare per Luis Henrique.

Chivu inizia la rivoluzione: l’Inter cambia MODULO al Mondiale - Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prove tattiche della vigilia, Zalewski avrebbe preso il posto di Mkhitaryan. Scrive passioneinter.com

