Inter-Urawa Chivu recupera Esposito! Ma l’emergenza resta

Vigilia cruciale per l’Inter di Cristian Chivu, che si prepara a sfidare gli Urawa Red Diamonds in una partita decisiva del FIFA Club World Cup. Il recupero di Francesco Pio Esposito porta un po’ di sollievo, ma l’emergenza in attacco rimane. La squadra ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi e alimentare le speranze di avanzamento. La gara si preannuncia come uno dei momenti più intensi della stagione nerazzurra.

Vigilia delicata per l’Inter di Cristian Chivu, attesa da una vera e propria sfida da dentro o fuori contro gli Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E della FIFA Club World Cup. La notizia positiva in attacco riguarda il recupero di Francesco Pio Esposito. EMERGENZA ATTACCO – Dopo il pareggio all’esordio contro il Monterrey, i nerazzurri sono chiamati a vincere per rimettere in carreggiata la classifica e alimentare le speranze di qualificazione. Una missione complicata, che il tecnico romeno dovrà affrontare con una rosa ridotta all’osso, in particolare nel reparto offensivo. La notizia più pesante arriva infatti da Marcus Thuram, che non sarà disponibile per la partita in programma sabato al Lumen Field di Seattle. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Urawa, Chivu recupera Esposito! Ma l’emergenza resta

In questa notizia si parla di: inter - urawa - chivu - esposito

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Dumfries e Pio Esposito in gruppo: Inter, chi recupera e chi no per l’Urawa Vai su Facebook

InterUrawaReds - Search Vai su X

Inter-Urawa Red, le probabili formazioni al Mondiale per Club: i titolari di Chivu; Mondiale per Club, Inter-Urawa Reds: orari tv e probabili formazioni. Chivu senza Thuram; Inter, Chivu in emergenza: contro l’Urawa senza Thuram e altri cinque, ma Pio Esposito c’è.

Inter, buone notizie per Chivu: Dumfries e Pio Esposito in gruppo - L`Inter ha svolto la rifinitura alla vigilia della partita con l`Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Scrive msn.com

Rifinitura in vista del match contro l'Urawa: in gruppo Dumfries e Pio Esposito - I nerazzurri sono a Seattle dove disputeranno le ultime due partite del girone. Come scrive sportmediaset.mediaset.it