Inter Urawa Chivu fa tre cambi? Ecco Luis Henrique e Zalewski le ultime

Chivu si prepara a rivoluzionare l’Inter con tre cambi chiave contro l’Urawa Reds Diamonds, cercando di invertire il corso della partita e assicurarsi una vittoria cruciale nel Mondiale per Club. Secondo Sky Sport, le novità più attese sono Luis Henrique e Zalewski, pronti a entrare in campo per rafforzare la squadra. È il momento di scoprire come queste mosse strategiche influenzeranno il match e le sorti dei nerazzurri.

Inter Urawa, le scelte di Chivu per la seconda partita al Mondiale per Club: diverse novità in arrivo. Chivu dovrebbe apportare tre modifiche alla formazione dell’ Inter andata in campo all’esordio del Mondiale per Club in vista della gara assolutamente da vincere contro l’Urawa Red Diamonds di stasera. Secondo le informazioni raccolte da Sky Sport, nel 3-4-2-1 del tecnico romeno le facce nuove in campo dal 1? saranno Stefan De Vrij, Luis Henrique e Nicola Zalewski. Per il resto solo conferme, compresi Kristjan Asllani da play e Sebastiano Esposito nel ruolo di ‘spalla’ di Lautaro Martinez in attacco PROBABILE INTER (3-4-2-1): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Carlos Augusto; S. 🔗 Leggi su Internews24.com