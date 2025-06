Inter un attacco per accelerare L’ora degli Esposito arriva Bonny

L'ora degli Esposito si avvicina, e con Bonny pronto a scendere in campo, il panorama calcistico internazionale si prepara a sorprenderti. Dopo il Giappone, il Messico, Seattle e Los Angeles, le sfide si fanno più intense e imprevedibili, tra avversari storici e nuovi nemici da scoprire. È il momento di restare concentrati: perché questa partita potrebbe finalmente segnare la svolta tanto attesa per l’Inter.

Il Giappone dopo il Messico. Seattle dopo Los Angeles. Cambieranno gli avversari, dal Montterey dell’immarcescibile Ramos ai samurai semi-sconosciuti, almeno alle nostre latitudini, dell’Urawa Reds. E chissà che a cambiare non sia anche l’ingolfata Inter dell’esordio al Mondiale per club, reduce da un pareggio che impone il ritorno al successo per non mandare Chivu e i suoi ragazzi al girone dei processati. Si gioca alle 21 italiane, nello Stato di Washington sarà mezzogiorno ma il caldo dovrebbe non essere un fattore (temperature attorno ai 16°). La preoccupazione del tecnico è legata soprattutto all’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, un attacco per accelerare. L’ora degli Esposito, arriva Bonny

