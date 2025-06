Inter stangata per Chivu | arriva la comunicazione che toglie ogni speranza

Una notizia che scuote il mondo nerazzurro: un duro colpo per Cristian Chivu, con una comunicazione che mette in discussione ogni speranza di riscatto. L’Inter, già attraversata da difficoltà sul campo, si trova ora ad affrontare una fase complicata che potrebbe segnare il suo futuro. In un clima di incertezza, la squadra e i tifosi si preparano a vivere momenti di grande prova. La sfida è appena iniziata, ma le ombre si allungano...

Brutto colpo per Cristian Chivu: la sua avventura è giĂ in salita, adesso è davvero tutto complicato (Ansa Foto) – SerieAnews L’Inter è impegnata nel mondiale per Club e fin qui non ha certo brillato, anzi. Dopo il pareggio all’esordio, i nerazzurri sono in campo contro i nipponici dell’Urawa e di certo il risultato non sta premiando i calciatori allenati da Cristian Chivu (almeno al momento). Insomma, il nuovo corso non sembra essere partito proprio nel migliore dei modi per il nuovo tecnico. Certo, non mancano le attenuanti, che sono pure tante. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Inter, stangata per Chivu: arriva la comunicazione che toglie ogni speranza

In questa notizia si parla di: inter - chivu - stangata - arriva

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, Lautaro ripensa al PSG Le sue parole - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/inter-lautaro-ripensa-al-psg-ci-ho-messo-6-giorni-a-parlare-chivu-aria-fresca-2114791 Vai su Facebook

Inter, stangata per Chivu: arriva la comunicazione che toglie ogni speranza; Serie A, giudice sportivo: Inzaghi e Conte squalificati, stangata per Juventus e Milan; Inter, stangata Barella in Champions: due giornate, salta il Liverpool.

Barella, adesso è ufficiale: che stangata per i tifosi dell’Inter - Non arrivano buone notizie per Barella che si aspettava un risultato differente. Scrive diregiovani.it

Stramaccioni: “Chivu ha fatto bene, atteggiamento positivo Inter. La scena l’avete vista tutti…” - Intervistato da Repubblica, il tecnico ora commentatore Dazn ha parlato della prima gara dell'Inter targata Chivu ... Come scrive fcinter1908.it