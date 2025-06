Inter rilancio per Zalewski e Luis Henrique

L'Inter di Christian Chivu si prepara a sorprendere l'Urawa Red Diamonds con una strategia audace e innovativa. Il tecnico nerazzurro, in assenza di Thuram, ha scelto un insolito 3-4-2-1, puntando su Zalewski e Luis Henrique come protagonisti del rilancio. Questa mossa potrebbe essere la chiave per ribaltare le sorti del match e dare nuova linfa alla squadra. La sfida si preannuncia appassionante: tutto dipenderĂ dalla capacitĂ dei giovani di brillare sotto i riflettori.

Inter, Chivu rivoluziona contro l'Urawa: 3-4-2-1 con Zalewski e Luis Henrique L'Inter di Christian Chivu si prepara alla sfida cruciale contro l'Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, adottando un inedito 3-4-2-1 per sopperire alle assenze. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro, privo di Thuram,

