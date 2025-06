Inter nuovo finanziamento da 350 milioni di euro Il motivo e la scadenza

L'Inter mira a rafforzare la propria stabilità finanziaria con un nuovo finanziamento da 350 milioni di euro, volto a ottimizzare la gestione del debito e ridurre gli oneri finanziari. La società nerazzurra ha annunciato l’intenzione di rimborsare anticipatamente il bond emesso nel 2022, dal valore di 415 milioni di euro, con scadenza nel 2027, attraverso un’emissione di un nuovo prestito obbligazionario strutturato come private...

L’ Inter si prepara a chiudere una nuova operazione di rifinanziamento per migliorare la gestione del debito e alleggerire gli oneri finanziari. Qualche giorno la società nerazzurra ha comunicato l’intenzione di procedere con il rimborso anticipato del bond emesso nel 2022, del valore complessivo di 415 milioni di euro e con scadenza a febbraio 2027, ma avverrà tramite l’emissione di un nuovo prestito obbligazionario, strutturato come private placement. Il 14 giugno 2025 il Consiglio di Amministrazione di Inter Media and Communication, la società che gestisce i ricavi da diritti televisivi e sponsorizzazioni, ha discusso e approvato una nuova proposta di emissione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inter, nuovo finanziamento da 350 milioni di euro. Il motivo e la scadenza

