Inter nuovo bond da 350 milioni

L’Inter si prepara a rafforzare la propria solidità finanziaria con un nuovo bond da 350 milioni di euro, previsto per il 24 giugno 2025. Grazie a questa operazione, l’obiettivo è non solo ottimizzare gli interessi grazie a condizioni più vantaggiose, ma anche garantire un futuro sostenibile e stabile per il club. Un passo strategico che dimostra come l’Inter investa nel proprio sviluppo, con una visione orientata alla crescita e all’efficienza finanziaria.

Interessi più bassi per un futuro sostenibile L’Inter si muove per consolidare la propria stabilità finanziaria con un nuovo prestito obbligazionario da massimo 350 milioni di euro, come riportato da Calcio e Finanza. L’operazione, prevista per il 24 giugno 2025, servirà a rimborsare il bond da 412 milioni in scadenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, nuovo bond da 350 milioni

In questa notizia si parla di: milioni - inter - bond - primato

Sta già nascendo la nuova Inter: cinque colpi e più di 100 milioni - La nuova Inter sta prendendo forma con cinque colpi in arrivo e oltre 100 milioni spesi. Il croato Sucic è solo il primo tassello di un ambizioso piano di rinnovamento.

L’Inter ha deciso di estinguere prima del previsto un prestito obbligazionario (bond) da circa 412 milioni di euro, originariamente emesso nel 2022 e con scadenza fissata a febbraio 2027. ? Cosa significa “rimborsare anticipatamente”? Significa che i Vai su Facebook

Inter tra rimborso in anticipo del bond e rifinanziamento: la strategia finanziaria del club e di Oaktree; CF - L'Inter rimborsa il bond: le cifre del nuovo finanziamento, la durata e il tasso d'interesse....; L'Inter rimborsa in anticipo il bond di 400 milioni con scadenza a febbraio 2027.

Boom di croceristi in Italia: il primato di Civitavecchia - Il primato spetterà ancora a Civitavecchia, che raggiungerà 3,53 milioni di passeggeri, seguita da Napoli con 1,9 milioni e Genova con 1,7 milioni. Segnala ilmessaggero.it

A Monza Gp da primato, ricavi diretti e indotto verso i 250 milioni - si spingeva a stimare un indotto da primato, oltre i 225 milioni di euro del 2019, ultima edizione pre pandemia, il beneficio finale per il territorio lombardo potrebbe essere ancora più alto e ... ilsole24ore.com scrive