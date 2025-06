Inter Miami Palmeiras | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere l’emozione della sfida tra Inter Miami e Palmeiras all’Hard Rock Stadium di Miami, un appuntamento imperdibile nel Mondiale per Club. Scopri orario, probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta TV: un evento che promette spettacolo e colpi di scena. Restate con noi per tutte le ultime novità e non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida!

All'Hard Rock Stadium la sfida del Mondiale per Club Inter Miami Palmeiras: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All'Hard Rock Stadium di Miami si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter Miami Palmeiras.

Palmeiras-Porto come Al-Ahly-Inter Miami: non si segna e non si vince! - Il gruppo A del Mondiale per Club si conferma un vero e proprio rompicapo, con due partite senza reti e senza vincitori.

