Inter Marotta | Calhanoglu? Nessun malessere Fa parte del progetto a meno che non chieda di andar via Bonny ci interessa

Giuseppe Marotta, brillante mente dietro il successo dell’Inter, ha rassicurato i tifosi sulla condizione di Calhanoglu, confermando che non ci sono malesseri e che il calciatore fa parte del progetto. La sua presenza in campo è fondamentale, a meno che non decida di chiedere una nuova avventura. La dirigenza nerazzurra, infatti, è pronta a supportare i propri campioni, puntando sempre alle vittorie e alla continuità del gruppo.

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell`Inter, è intervenuto a DAZN prima della gara contro l`Urawa Red Diamonds

