Inter Lautaro Martinez | Serve più cuore ed essere umili come negli ultimi anni

Lautaro Martinez, cuore pulsante dell’Inter e suo capitano, ha sottolineato l’importanza di mantenere umiltà e passione, anche dopo una vittoria emozionante come quella contro l’Urawa. Le sue parole riflettono il carattere determinato e la maturità di un leader che sa che il successo si costruisce giorno dopo giorno, con sacrificio e dedizione. E così, il nostro entusiasmo si alimenta, pronti a sostenere i nerazzurri nel cammino verso nuovi traguardi.

Il capitano dell`Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri contro i giapponesi dell`Urawa.

Inter, Lautaro Martinez: "La Champions è un sogno a un passo da noi. Dopo l'infortunio a Barcellona, ho pianto due giorni" - Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha espresso la sua determinazione e emozione in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, sottolineando come, nonostante l'infortunio e le difficoltà, il sogno di conquistare il titolo sia ancora vivo.

Zanetti: "Lautaro Martinez è il nostro punto di riferimento, è tra i più grandi giocatori della storia dell'Inter" - Zanetti e Lautaro Martinez rappresentano il cuore pulsante dell'Inter, con il numero 232 che li identifica tra i più grandi in storia nerazzurra.

Finisce 1-1 fra #Monterrey e ? #Inter : #Lautaro Martinez risponde a Sergio #Ramos . #FIFAClubWorldCup2025 ? Vai su X

