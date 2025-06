Inter il primo sorriso dopo Monaco Segnale Lautaro ma è un lungo predominio sterile

Dopo un lungo dominio sterile e la sofferenza di un'umiliazione storica, l'Inter trova finalmente il suo primo sorriso post Monaco di Baviera, grazie alla magia di Lautaro Martinez e alla brillante giocata di Valentin Carboni. È il momento di celebrare un successo che premia la costanza e il talento, sotto gli occhi di un pubblico impazzito. La vittoria al Lumen Field di Seattle segna un nuovo inizio e risveglia la speranza di un futuro più luminoso.

Ci vuole una meraviglia, quella di Lautaro Martinez, quindi la giocata di Valentin Carboni per traslare l’Inter da un’umiliazione storica al primo sorriso post Monaco di Baviera. Giusto che sia finita così, con la magia del capitano a premiare quello che comunque è stato un dominio totale e costante, e il “figlio” di Christian Chivu a insaccare la rete della vittoria. Non è un'Inter brillante quella del Lumen Field di Seattle, non può esserlo alla fine di giugno di una stagione massacrante e ingrata, ma comunque padrona, dominante. Con i giapponesi quello che manca è l’ultimo passaggio, la lucidità nella scelta decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, il primo sorriso dopo Monaco. Segnale Lautaro, ma è un lungo predominio sterile

In questa notizia si parla di: inter - primo - sorriso - monaco

Bonucci: «Inter in finale a Monaco? Comunque vada orgoglio!» - Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG.

Moratti ammette: «Ecco perché ho venduto l’Inter. Non andrò alla finale a Monaco. Ho cambiato idea su Inzaghi, vi spiego» - Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, rivela le ragioni della sua vendita del club e la sua decisione di non partecipare alla finale di Monaco.

Inter, si fa male pure Thuram: con l'Urawa possibile staffetta tra... Esposito ? Marcus, scarpette alla mano, si allontana dal campo di allenamento di Ucla senza perdere il sorriso contagioso che ha sempre in faccia: un affaticamento ai flessori dopo la porzi Vai su Facebook

Inter, il primo sorriso dopo Monaco. Segnale Lautaro, ma è un lungo predominio sterile; I precedenti tra e Monaco: quella notte a Marsiglia...; Inter-Bayern Monaco top e flop: Lautaro capitano raro, Pavard segna il primo gol in nerazzurro, Mkhitaryan sen.

Inter, il primo sorriso dopo Monaco. Segnale Lautaro, ma è un lungo predominio sterile - Un'ora e più di controllo senza tirare in porta, poi Lautaro regala una gemma ... sport.quotidiano.net scrive

La Russa: “A Monaco non era l’Inter! E avrei consigliato di non fare il Mondiale perché…” - Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso dell'Inter, ha parlato così dei nerazzurri, tornando anche sulla finale persa a Monaco ... Come scrive fcinter1908.it