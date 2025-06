Inter i diffidati al Mondiale per Club | chi salterebbe il River Plate in caso di ammonizione

L’Inter si prepara a sfidare l’Urawa Red Diamonds, ma attenzione alle ammonizioni: chi dei nerazzurri potrebbe saltare il River Plate in caso di cartellino giallo? La disciplina sarà decisiva per la loro strategia, rendendo ogni decisione arbitrale un elemento cruciale nel cammino verso il titolo mondiale. È il momento di tenere d’occhio i diffidati e capire chi rischia di perdere una partita fondamentale.

L`Inter affronta i giapponesi dell`Urawa Red Diamonds nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Occhio ai cartellini:. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

