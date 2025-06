Inter futuro Calhanoglu | Chivu esce allo scoperto

Alla vigilia della sfida contro l’Urawa, l’Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo con il futuro di Calhanoglu ancora avvolto da mistero. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, si è aperto sul talento turco, offrendo spunti interessanti sull’evoluzione della squadra e sulla sua strategia futura. Le sue parole lasciano intravedere un progetto ambizioso e pieno di speranze, pronti a stupire i tifosi e a consolidare la forza dell’Inter nel mondo.

Alla vigilia della gara contro l’Urawa, Cristian Chivu ha parlato del futuro di Hakan Çalhano?lu in nerazzurro: le sue parole L’ Inter è negli Stati Uniti in occasione del Mondiale per Club e sta affrontando la fase a gironi. A poche ore dalla seconda partita, quella contro l’Urawa, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha rilasciato alcune dichiarazioni per analizzare la preparazione della squadra. Non sono mancate le domande riguardanti le condizioni della rosa e del calciomercato, che interessa in particolare un calciatore determinante fin dal suo arrivo all’Inter e il cui futuro è molto chiacchierato ormai da settimane, il centrocampista della Nazionale turca Hakan Çalhano?lu. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Inter, futuro Calhanoglu: Chivu esce allo scoperto

