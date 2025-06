Inter e Juventus incontro al Mondiale per Club | Barella e Locatelli nell’affare

Il Mondiale per club negli Stati Uniti si conferma non solo come un palcoscenico di emozioni, ma anche come il laboratorio perfetto per i grandi colpi di mercato. Tra le sfide tra Inter e Juventus e gli incontri di alto livello, le squadre italiane si preparano a sorprendere con operazioni di spessore. L’attenzione si concentra sui possibili trasferimenti di Barella e Locatelli, pronti a scrivere nuovi capitoli della loro carriera.

La rassegna iridata per club in corso negli USA può diventare il teatro in cui nascono grandi colpi di mercato: le due italiane insidiate Il calciomercato sta vivendo una fase di studio dopo l’iniziale boom dovuto all’apertura extra di questa sessione estiva. E le big non si sono fatte trovare impreparate, in primis il Manchester City che ha messo a segno un colpo dopo l’altro. Cherki, Ait-Nouri e Reijnders sono stati i botti iniziali dei Citizens ma in Premier – anche senza Mondiale per Club – anche il Liverpool si è scatenato. Ai Reds sono arrivati già due pezzi da 90 come Frimpong e Wirtz. In Spagna il Real Madrid ha acquistato Huijsen e Mastantuono, due giovani se non giovanissimi talenti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter e Juventus, incontro al Mondiale per Club: Barella e Locatelli nell’affare

In questa notizia si parla di: mondiale - club - inter - juventus

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

? Juventus, di nome e di fatto: al Mondiale per Club la terza più giovane. Inter l'europea più vecchia Vai su Facebook

Mondiale per club 2025, Juventus e Inter in campo: orari, formazioni e dove vederle in tv #MondialeperClub #FIFA #Juventus #Inter Vai su X

Tabellone Mondiale per Club: i possibili incroci nel torneo; Quando giocano Inter e Juve? Tutti i dettagli sul Mondiale per Club; Mondiale per Club, come le squadre stanno perdendo migliaia di dollari per i cartellini: sono tassati.

Mondiale per Club, quando giocano Inter e Juventus: orari, dove vederle in chiaro (tv e streaming), gironi, calendario e montepremi - Archiviata la prima giornata, che ha visto l'Inter pareggiare contro i messicani del Monterrey e la Juventus vincere 5- Secondo msn.com

Dove vedere il Mondiale per Club 2025 in TV: le partite trasmesse in chiaro su Mediaset - Canale 5 e Italia 1 sono i canali Mediaset che trasmettono in chiaro e gratis, in co- Lo riporta fanpage.it