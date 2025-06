Inter contro l’Urawa Red Diamonds un solo precedente | più di 20 anni!

Sabato 21 giugno al Lumen Field di Seattle, Inter e Urawa Red Diamonds si sfideranno nella seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club 2025. È un incontro che riporta alla memoria un unico precedente, risalente a oltre vent'anni fa, creando un'atmosfera di curiosità e attesa tra i tifosi di tutto il mondo. La sfida promette emozioni e sorprese, con entrambe le squadre determinate a scrivere una nuova pagina di storia.

Inter e Urawa Red Diamonds si ritroveranno di fronte sabato 21 giugno al Lumen Field di Seattle per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club 2025. Ma le due squadre non sono del tutto estranee: esiste infatti un unico precedente, datato 27 luglio 2004, quando si sfidarono alla Saitama City Cup, torneo amichevole disputato in Giappone. PRECEDENTI – In quell’occasione l’ Inter prese parte con una rosa rimaneggiata, poiché in Italia si stava svolgendo in contemporanea un torneo estivo che coinvolgeva anche Juventus e Milan. A guidare i nerazzurri fu Fernando Orsi, vice di Roberto Mancini, rimasto in patria per seguire l’altra parte della squadra. 🔗 Leggi su Inter-news.it