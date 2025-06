Inter contro l’Urawa partita da dentro o fuori | solo vincere! Esame Chivu – TS

L'Inter si prepara a una sfida decisiva contro l'Urawa Red Diamonds nel Mondiale per Club: un vero e proprio dentro o fuori che potrebbe determinare il destino nerazzurro in questa competizione. Con Cristian Chivu alla sua seconda partita sulla panchina, la pressione è alle stelle. Solo vincere garantirà ai nerazzurri di proseguire il loro viaggio e di lasciare il segno. È già tempo di verdetti: l'Inter deve dimostrare di avere il carattere per superare questa prova cruciale.

È già tempo di verdetti per l'Inter al Mondiale per Club. Dopo l'1-1 all'esordio contro il Monterrey, la sfida di questa sera (ore 21 italiane, diretta su Canale 5 e Dazn) contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds assume i contorni del dentro o fuori. SFIDA IMPORTANTE – Cristian Chivu, alla sua seconda uscita ufficiale sulla panchina nerazzurra, è già al primo vero bivio della sua nuova avventura. Senza una vittoria, il cammino dell'Inter nel torneo rischierebbe seriamente di complicarsi: con due o addirittura un solo punto in classifica, l'accesso agli ottavi diventerebbe una missione quasi impossibile, legata a incastri di risultati tra Monterrey e River Plate.

