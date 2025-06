Inter Club è iniziata la campagna tesseramenti 2025 26

L'entusiasmo cresce tra i tifosi nerazzurri: l'Inter ha ufficialmente aperto la campagna tesseramenti 2025/26, dando il via a una nuova stagione di passione e solidarietà. Mentre attendiamo aggiornamenti sugli abbonamenti e le novità per i prossimi mesi, gli Inter Club si preparano a rafforzare il legame tra squadra e tifosi. È il momento di unirsi e vivere da protagonista questa straordinaria avventura calcistica.

In attesa di avere qualche notizia per quanto riguarda gli abbonamenti della prossima stagione, durante la settimana (martedì scorso per la precisione) la società nerazzurra ha reso noto – tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale – che gli Inter Club hanno dato il via alla campagna tesseramenti 202526. Inter L'articolo Inter Club, è iniziata la campagna tesseramenti 202526 proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter Club, è iniziata la campagna tesseramenti 2025/26

In questa notizia si parla di: inter - club - iniziata - campagna

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

TESSERAMENTI 2025/26 – AL VIA! È ufficialmente iniziata la nuova stagione dell’Inter Club “Giuseppe Prisco” Montorio al Vomano! Iscriviti subito per vivere insieme a noi tutte le emozioni del mondo nerazzurro! Tesserandoti entro il 16 giugno avra Vai su Facebook

L'Inter è partita per gli Stati Uniti: iniziata la missione 'Mondiale per club'; Michele Latronico e Matteo Montecucco: l’anima novese dell’Inter club “Valle Scrivia”; Calcio - Inter e Milan dominano la classifica degli abbonamenti. Exploit Lecce, sprofonda il Toro.

Inter Club, oggi il via alla campagna tesseramenti 2025/26. Si riparte da tre record storici di iscritti - Prende il via oggi, martedì 17 giugno, la campagna tesseramenti Inter Club 2025/26 che riparte dopo ben tre record storici consecutivi di iscritti che hanno permesso al Centro Coordinamento ... Secondo msn.com

Inter Club, al via la campagna tesseramenti per la stagione 2025-2026 - L'Inter lancia la fase dei tesseramenti per i tifosi interisti dopo ben tre record storici consecutivi di iscritti ... Si legge su fcinter1908.it