Inter Chivu | Partita seria Ci abbiamo creduto fino alla fine sono orgoglioso Contento per Carboni dopo il crociato

L’Inter di Chivu conquista la scena con una vittoria che fa sognare i tifosi. La partita è stata un vero e proprio banco di prova, ma l’intensità e la determinazione hanno prevalso fino all’ultimo minuto. Cristian Chivu, orgoglioso e soddisfatto, si congratula con Carboni dopo il recupero dal crociato, dimostrando come la squadra sia compatta e pronta a scrivere nuove pagine di successo. Un inizio promettente che fa ben sperare per il proseguo della stagione.

Cristian Chivu, allenatore dell`Inter, ha parlato a Dazn dopo la prima vittoria sulla panchina nerazzurra durante il Mondiale per Club ai danni.

Inzaghi: "All'Inter ho tutto quello che voglio per fare bene. Anche col City non doveva esserci partita e poi..." - Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, si mostra sicuro e carico in vista della finalissima contro il Paris Saint Germain.

Inter, Lautaro: "Meritiamo di essere qui, le finali si vincono facendo la partita perfetta" - In vista della finale di Champions League contro il PSG, Lautaro Martinez incarna la determinazione dell’Inter: "Meritiamo di essere qui, le finali si vincono facendo la partita perfetta".

Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu: "Ritrovare energie dopo 9 mesi di battaglie" - Alla vigilia della seconda sfida del Mondiale per Club che vedrà l'Inter impegnata alle 21 contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds è tornato a parlare in conferenza stampa Christian Chivu: "Veniam ... Riporta sport.sky.it

