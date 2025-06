Inter Chivu perde Pavard | in tribuna contro gli Urawa Red Diamonds

Brutte notizie per l’Inter: Chivu dovrà fare a meno di Pavard, assente in tribuna contro gli Urawa Red Diamonds. La squadra nerazzurra si prepara a una sfida cruciale nel girone, con la speranza di superare le difficoltà e portare a casa i tre punti. In vista di questa importante sfida, tutti gli occhi sono puntati sulla tenuta della formazione, determinata a fare bene nonostante le assenze.

Forfait dell`ultima ora in casa Inter in vista della sfida contro i giapponesi dell`Urawa Red Diamonds, valida come seconda giornata del girone. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese: Inter, come gioca l'Urawa - In un quartetto di protagonisti dal carattere distintivo—un tecnico polacco, un vichingo scontroso e un veterano giapponese—l’Urawa Red Diamonds si prepara a mostrare il proprio spirito.

Alle ore 21:00 scenderà in campo l'Inter contro l'Urawa Red Diamonds ? Quella contro la formazione giapponese sarà la seconda partita dell'era Chivu sulla panchina nerazzurra Il tecnico romeno sembrerebbe pronto a schierare un 3-4-2-1 #InterUraw Vai su X

MONDIALE CLUB | Il tecnico dell'Inter Christian Chivu mette in guardia i suoi giocatori, attesi questa sera dalla seconda partita al Mondiale per club contro l'Urawa Red Diamonds: "Sarà una partita fondamentale per il passaggio del turno". #ANSA Vai su Facebook

