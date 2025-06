Inter Chivu carica per l’Urawa | Energia e cinismo per vincere

Christian Chivu, alla vigilia della sfida contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, infonde energia e cinismo nell’Inter per affrontare le difficoltà di una stagione lunga e impegnativa. La sua determinazione e strategia sono la chiave per conquistare la vittoria e rafforzare il sogno nerazzurro. L'allenatore nerazzurro sa che solo con cuore e astuzia si può superare ogni ostacolo e raggiungere il successo.

Chivu “Energia e cinismo per vincere” Christian Chivu, alla vigilia della sfida contro l’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club 2025, ha spronato l’Inter a trovare nuove energie. In un’intervista a Sky Sport, il tecnico nerazzurro ha sottolineato le difficoltà di una stagione lunga: “Dopo nove mesi di battaglie, dobbiamo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Chivu carica per l’Urawa: “Energia e cinismo per vincere”

In questa notizia si parla di: chivu - inter - urawa - energia

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

? #Chivu ha commentato così la prestazione della squadra in #MonterreyInter #PassioneInter #ForzaInter #Amala #SerieA Vai su Facebook

Inter (@Inter) Vai su X

Chivu: Partita da vincere, con manovra pulita e più cinismo; Chivu: “Pio Esposito maturo. Calhanoglu-Galatasaray? Lui è un leader, non so se…”; Chivu: Non vedo l'ora di vedere giocare Pio Esposito. Calhanoglu-Galatasaray? Non so cosa sia vero.....

Inter-Urawa, sono sette gli indisponibili. “Modulo? Chivu in allenamento ne ha provati tre” - 1 all’esordio contro il Monterrey, la sfida di stasera (ore 21, diretta Canale 5 e Dazn) a Seattle contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds assume per l’Inter ... Segnala fcinter1908.it

Inter-Urawa Reds: dove vederla in chiaro (tv e streaming), orario e probabili formazioni - Dopo il debutto al Mondiale per club a Los Angeles contro il Monterrey, terminato 1- ilmessaggero.it scrive