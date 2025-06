Inter Carboni | Lautaro un esempio cerco di seguire la sua mentalità Al goal ero emozionato

L'emozione di Lautaro Intercompre il cuore dei tifosi: la sua mentalità vincente e il desiderio di essere protagonista si sono concretizzati nel gol decisivo contro l'Urawa Red Diamonds. Un esempio di determinazione e passione che ispira tutti noi a credere nei propri sogni, anche nelle sfide più difficili. La sua grinta ci ricorda che, con il giusto atteggiamento, ogni obiettivo è raggiungibile.

Inter, Lautaro Martinez: "La Champions è un sogno a un passo da noi. Dopo l'infortunio a Barcellona, ho pianto due giorni" - Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha espresso la sua determinazione e emozione in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, sottolineando come, nonostante l'infortunio e le difficoltà, il sogno di conquistare il titolo sia ancora vivo.

Ag. Lautaro: "Ho ricevuto offerte spettacolari, ma lui mi ha sempre detto: 'No, Inter'" - Lautaro Martinez, un talento che fa sognare, ha rifiutato offerte da capogiro pur di restare fedele all'Inter.

Inter-Urawa Red Diamonds 2-1, pagelle: Lautaro dà la scossa, Carboni la vince; Inter-Urawa Reds 2-1, le pagelle: Valentin Carboni (8) salva i nerazzurri, Lautaro (7,5) prodezza in rovesciat; Prima vittoria dell’Inter al Mondiale per Club, Lautaro e Carboni per il 2-1 in rimonta sull’Urawa.

Lautaro, il salva Inter: "Abbiamo alzato tanti trofei in questi anni, serve umiltà e saper soffire" - Affrontiamo squadre di un altro continente e loro giocano in questo modo". Si legge su tuttosport.com