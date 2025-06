Inter Calhanoglu può salutare | nuovo play dalla Liga

L’Inter potrebbe presto salutare Hakan Calhanoglu, attirato dal fascino della pista Galatasaray. Con il mercato in fermento, i nerazzurri si stanno muovendo per un nuovo mediano proveniente dalla Liga, pronto a rinforzare il centrocampo. In questo scenario di cambiamenti, tifosi e dirigenza restano con gli occhi puntati sulle ultime novità: ecco cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro.

L’Inter può dire addio ad Hakan Calhanoglu, che continua ad essere fortemente tentato dalla pista Galatasaray. In tal senso, i nerazzurri si possono muovere per un nuovo mediano che arriva direttamente dalla Liga. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Allo stato attuale delle cose, al netto del campo e del Mondiale per club che si sta disputando proprio in queste ore, l’attenzione da parte dei tifosi ed anche della dirigenza si concentra sul calciomercato. In maniera inevitabile. La squadra, infatti, dopo l’addio di Simone Inzaghi, dovrà subire delle modifiche in maniera del tutto fisiologica. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, Calhanoglu può salutare: nuovo play dalla Liga

In questa notizia si parla di: inter - calhanoglu - liga - salutare

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

Inter, Calhanoglu può salutare: nuovo play dalla Liga; FINALE Inter-Barcellona 4-3! È storia, è finale di Champions League!; Inter senza Supercoppa e piena di infortunati: le condizioni di Calhanoglu, Thuram, De Vrij e Bastoni.

Inter, Calhanoglu può salutare: nuovo play dalla Liga - L'Inter si prepara a cedere Hakan Calhanoglu ed in tal senso un nome nuovo emerge direttamente dalla Spagna: le ultime ... Riporta calciomercato.it

Inter: Calhanoglu ai saluti, lo scambio sblocca la cessione - C’è un calciatore che potrebbe portare i nerazzurri ad accettare l’addio Prima il Mondiale per Club poi il futuro di Calhanogl ... Scrive spaziointer.it