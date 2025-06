Intensificate le ricerche di Fabrizio Spagnoli nella zona di Campotino a Collecorvino

Proseguono senza sosta le ricerche di Fabrizio Spagnoli, l'agente scomparso da Nuoro. Le operazioni si sono concentrate nella zona di Campotino a Collecovino, dove si sono intensificate nel tentativo di ritrovarlo. La comunità e le forze dell'ordine restano in allerta, sperando di rintracciare presto il loro collega e garantire la sua sicurezza. La speranza è che questa giornata porti risposte chiarificatrici.

Proseguono anche nella giornata del 21 giugno le ricerche di Fabrizio Spagnoli, l'agente di polizia in servizio a Nuoro scomparso dal 17 giugno scorso quando è diventato irreperibile. Lo ha fatto sapere la prefettura aggiungendo che le ricerche sono state intensificate nella zona dove è stata.

Scomparsa del Sig. Fabrizio Spagnoli – Attività di ricerca.

Montesilvano: continuano senza sosta le ricerche di Fabrizio Spagnoli - Col trascorrere dei giorni cresce l'angoscia per i familiari di Fabrizio Spagnoli il poliziotto 32enne scomparso nel nulla.

Pescara, scomparso poliziotto di Montesilvano: ricerche in corso - L'uomo non ha fatto rientro a casa, insospettendo i familiari che hanno subito allertato le forze dell'ordine È scattato nella serata di ieri l'allarme per la scomparsa di Fabrizio Spagnoli, 30 anni, ...