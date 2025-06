Intelligenza Artificiale e PMI le parole di Pastorella

Nel cuore di Roma, il convegno "L'impresa dell'IA" ha acceso i riflettori sull'opportunità unica per le PMI italiane di abbracciare l'intelligenza artificiale. Promosso dall'On. Gusmeroli e organizzato da I-Com e TeamSystem, lo studio presentato evidenzia come questa tecnologia possa rivoluzionare il sistema produttivo, rendendo le imprese più competitive e innovative. È il momento di scoprire come l'IA possa trasformare il futuro delle piccole e medie imprese italiane.

Roma, 21 giu. (askanews) - "L'impresa dell'IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all'intelligenza artificiale" è il titolo del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati, promosso dall'On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall'Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem, che hanno presentato uno studio che approfondisce il ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano, in particolare, nelle PMI. A margine dell'evento abbiamo parlato con Giulia Pastorella, Deputata Azione, Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni: "Non è detto che sempre manchi qualcosa, alle volte la politica può togliere lacci, vincoli, burocrazie e già questo libererebbe moltissimo le imprese, pensiamo ai dazi autoimposti di cui parla il rapporto Draghi all'interno dell'Unione Europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Intelligenza Artificiale e PMI, le parole di Pastorella

