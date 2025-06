Integrazione Aziende premiate C’è anche A2a

Ogni giorno, giovani come Sarr Ousmane dimostrano che con determinazione e opportunità, il futuro può cambiare. Originario del Senegal e in Italia da due anni, ha trovato nel progetto Labora una concreta chance di reinserimento e crescita professionale. La collaborazione tra aziende premiate come c8217232 e A2A, unita all’impegno delle cooperative sociali, sta aprendo nuove strade di integrazione e sviluppo. Un esempio di successo che conferma come l’inclusione possa diventare motore di progresso per tutti.

BRESCIA Ogni mattina si sveglia alle 4, prega e poi si prepara per andare al lavoro, con la consapevolezza che, grazie al nuovo impiego, può progettare un futuro migliore. Sarr Ousmane (foto), 23 anni, senegalese in Italia da due anni, è uno dei giovani beneficiari di protezione internazionale che ha trovato un lavoro in Cauto impresa cooperativa sociale di Rete Cauto, grazie al progetto Labora. Avviato nel 2017, il progetto ha permesso di attivare 65 tirocini destinati a richiedenti asilo, beneficiari di protezione e rifugiati, con un 30% dei percorsi trasformati in assunzioni all'interno della rete di cooperative.

