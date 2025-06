Intakt verso il futuro

Intakt si distingue come un catalizzatore di innovazione nel panorama jazz, offrendo un catalogo che non solo cattura le tendenze odierne, ma anticipa le direzioni future della musica. Con ogni pubblicazione, questa etichetta sperimenta, crea e ridefinisce i confini del jazz contemporaneo, dimostrando che l’arte può essere anche un atto di invenzione. Per scoprire come il talento si trasforma in visione, continua a leggere.

«Il catalogo discografico della Intakt è uno specchio che riflette lo sviluppo musicale del jazz contemporaneo. L'arte però non solo riflette il mondo così com'è, ma ne crea di nuovi .