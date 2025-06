inps ampliata platea beneficiari bonus per posticipo pensione

Buone notizie per i lavoratori italiani: la legge di bilancio 2025 amplia le possibilità di posticipare il pensionamento, includendo ora anche chi si avvicina ai requisiti per la pensione anticipata ordinaria. Questa novità, confermata dall'Inps, apre nuove opportunità di incentivare il prolungamento della carriera lavorativa. Scopriamo come questa misura può fare la differenza nella tua pianificazione pensionistica e quali passi seguire per usufruirne.

La legge di bilancio 2025 ha ampliato la platea dei beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo nella misura anche i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria. L’incentivo, sottolinea l’Inps, precedentemente riservato solo ai beneficiari di pensione anticipata flessibile (quota 102), viene ora estesa anche a chi raggiunge i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono accedere all’incentivo i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) oppure a forme sostitutive o esclusive; maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti per la pensione anticipata flessibile (quota 102) o per la pensione anticipata ordinaria; scelgono di continuare a lavorare invece di andare in pensione; non sono già titolari di pensione diretta (eccetto assegno di invalidità); non hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it