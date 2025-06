Innocente dopo tre anni di carcere fa causa allo Stato e viene risarcito con 230mila euro

Dopo un calvario lungo tre anni in carcere e cinque di battaglia legale, Saribo Lawrence è finalmente stato riconosciuto innocente e risarcito dallo Stato con 230mila euro. La sua vicenda mette in luce le ingiustizie del sistema giudiziario e l'importanza di fare giustizia. Una storia di speranza e riscatto che ci invita a riflettere sulla tutela dei diritti umani e sulla forza della verità. Continua a leggere.

Sarà risarcito con 230 mila euro dallo Stato. Dopo oltre 5 anni di processo e dopo quasi 3 anni passati in carcere

