iniziano le riprese del film segreto di m night shyamalan in collaborazione con nicholas sparks

un thriller avvolto nel mistero, dove la suspense si intreccia con emozioni profonde, promettendo di sorprendere e coinvolgere gli spettatori fino all’ultimo frame. Con un cast stellare e una trama intrigante, "Remain" si prepara a ridefinire il genere, lasciando tutti con il fiato sospeso. La curiosità cresce: cosa ci riserverà questa nuova avventura cinematografica? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi di questo progetto esclusivo.

Il prossimo film di M. Night Shyamalan, Remain, ha ufficialmente avviato le riprese principali nel Rhode Island, segnando l'inizio della produzione di quello che si preannuncia come uno dei progetti più singolari del regista. Come riportato da ABC6, il primo giorno di riprese ha visto la produzione prendere possesso di una caffetteria locale trasformandola nel set del film che vede protagonista Jake Gyllenhaal. Questo nuovo film è descritto come un " thriller romantico soprannaturale " e, in particolare, prevede una collaborazione con l'autore di bestseller Nicholas Sparks, che sta contemporaneamente sviluppando la storia con un romanzo.

