Inizia il solstizio d’estate | l’importanza astronomica le radici pagane e il collegamento con il Signore degli Anelli

Finalmente è arrivato il solstizio d’estate, un momento di grande fascino che unisce astronomia, radici pagane e miti antichi. Questo evento segna il giorno più lungo dell’anno, ricco di simbolismi e tradizioni che affondano le loro radici nel passato. Come nel mondo di Tolkien, dove la luce e l’oscurità si intrecciano, il solstizio ci invita a riflettere sul potere della luce che guida il cammino di tutti noi.

È finalmente arrivata l’estate, un evento che nel linguaggio astronomico corrisponde al “Solstizio d’estate”. Si tratta del giorno “più lungo dell’anno”, ovvero il giorno con più ore e minuti di luce nell’anno solare. La giornata è composta da 15 ore e 15 minuti di luce, visto che il Sole è sorto alle 05.36 e tramonterà alle 20.51. Alle 13, la nana gialla che illumina la Terra ha raggiunto il punto di massima elevazione sull’orizzonte. Per 6 mesi l’anno il sole va a nord, e per gli altri 6 scende a sud. Quando è arrivato alla massima estensione, allora si dice che è al solstizio. Equinozi e solstizi cambiano ogni anno, in base al movimento della Terra intorno al Sole, ma nel caso di giugno il cambio stagionale può arrivare nelle giornate del 20, del 21 oppure del 22. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it