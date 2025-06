Inizia il Festival di Yulin | Bancarelle piene di cani e gatti morti alcuni avevano ancora il collare

Il Festival di Yulin, una tradizione controversa nel cuore della Cina, solleva ancora forti polemiche per il suo lato più cruente: bancarelle piene di cani e gatti uccisi brutalmente, alcuni ancora con il collare. Nonostante le proteste globali, questa pratica disumana persiste, alimentata dal commercio e da usanze radicate. È un richiamo a riflettere sull'importanza di proteggere gli animali e di mettere fine a questa sofferenza ingiustificata. Continua a leggere.

Il Festival di Yulin, nel sud della Cina, ha riacceso le polemiche per il commercio e la brutale uccisione di cani e gatti, spesso rubati o randagi. Nonostante l’opposizione della maggior parte dei cittadini, la pratica continua per scopi commerciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: festival - yulin - cani - gatti

Conto alla rovescia per il Festival della carne di cane di Yulin. L’Oipa: “Mailbombing contro la crudeltà” - Il Festival della Carne di Cane di Yulin, che coincide con il solstizio d’estate, suscita accese polemiche per la sua celebrazione del consumo di carne canina.

La sofferenza di un cane mandato al macello è identica a quella di un maiale, di un pollo o di un vitello. Ecco perché sabato 21 giugno, giorno d’inizio del Festival di Yulin, in cui in Cina migliaia di cani e gatti saranno uccisi a scopo alimentare, l’OIPA scende Vai su Facebook

Ogni anno in Cina, 30 milioni di cani e 10 milioni di gatti vengono uccisi per la loro carne. No al Yulin festival #BoycottChina #StopYulin #govegan #AnimalRights #veganfood #veganism #veganlife #crueltyfree #Vegan #nomeat #vegano #PlantBased #Animal Vai su X

Il festival di Yulin ci fa orrore. Ma negli Stati Uniti si sopprimono 600 mila cani e gatti l’anno; Inizia il Festival di Yulin: Bancarelle piene di cani e gatti morti, alcuni avevano ancora il collare; Festival di Yulin, anche i residenti non mangiano più carne di cane. Ha ancora un senso farlo?.

Inizia il Festival di Yulin: “Bancarelle piene di cani e gatti morti, alcuni avevano ancora il collare” - Il Festival di Yulin, nel sud della Cina, ha riacceso le polemiche per il commercio e la brutale uccisione di cani e gatti, spesso rubati o randagi ... Da fanpage.it

Festival di Yulin, anche i residenti non mangiano più carne di cane. Ha ancora un senso farlo? - I risultati dell’indagine di Humane World for Animals: «Quasi il 90% della popolazione non sostiene attivamente questo commercio crudele e sarebbe favorevole a un divieto» ... corriere.it scrive