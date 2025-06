Infortunio Pavard il francese non è nemmeno in panchina in Inter Urawa! Le sue condizioni

Infortunio Pavard: il francese, ex Bayern, si inchina ancora alle avversità. Dopo il grave problema alla caviglia rimediato contro la Roma, l’ultimo episodio lo vede assente contro l’Urawa Red Diamonds, seduto in tribuna. La sua condizione rimane incerta e tormentata, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori in attesa di notizie positive. Ma quali saranno le sue prossime mosse? Resta da scoprire il suo reale stato di salute e il suo ruolo nel futuro.

Infortunio Pavard, nuovi guai per l’ex Bayern che contro l’Urawa Red Diamonds siederà in tribuna. Per il francese problemi alla caviglia. Piuttosto tormentati gli ultimi mesi di Benjamin Pavard. Dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro la Roma a fine aprile, il francese è stato costretto a saltare cinque partite ed è riuscito a tornare solo per la disastrosa finale di Champions League. Un problema, quello alla caviglia, che sembrerebbe essersi ripresentato in America. Dopo esser partito dal primo minuto nella gara contro il Monterrey, stasera non presenzierà nemmeno in panchina. Secondo quanto riportato da DAZN, infatti, l’ex Bayern Monaco avrebbe subito un nuovo infortunio alla caviglia che si sarebbe riacutizzato durante la rifinitura odierna. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Pavard, il francese non è nemmeno in panchina in Inter Urawa! Le sue condizioni

In questa notizia si parla di: pavard - francese - infortunio - urawa

Infortunio Pavard, novità importante sul francese: quando può rientrare e la scelta per la Lazio - Benjamin Pavard, difensore centrale francese dell’Inter, è alle prese con un infortunio in vista della sfida contro la Lazio.

Infortunio per Pavard in Inter-Roma: condizioni e tempi di recupero del francese; Pavard recupera per Barcellona-Inter? Le condizioni del difensore nerazzurro e quando torna in campo; Pavard gioca contro il Barcellona? Le parole di Inzaghi e chi giocherebbe al suo posto nella difesa dell'Inter.

Pavard fuori dai convocati di Inter-Urawa Red Diamonds: allarme! - Altro infortunato in casa nerazzurra, proprio a ridosso della partita tra Inter e Urawa Red Diamonds. Secondo inter-news.it

Pavard e Sommer parlano dell’Inter: il nuovo corso con Chivu e la sfida contro l’Urawa - Dalla sede degli allenamenti al Virginia Mason Athletic Center di Seattle , dove l’Inter si prepara per la seconda giornata del Mondiale per Club contro l’Urawa Red Diamonds, Benjamin Pavard e Yann So ... Da informazione.it