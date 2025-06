Individuata l' area che ospiterà l' isola ecologica

Il Comune di Capua ha individuato l'area ideale in via Santa Maria Capua Vetere, destinata a ospitare l'isola ecologica, una soluzione strategica per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere la sostenibilità. Questa scelta, supportata dalla proprietà demaniale e dal comodato trentennale con la Regione Campania, rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e responsabile per la comunità. È un investimento che apre nuove prospettive per l'ambiente e i cittadini.

Individuata l'area che dovrà ospitare l'isola ecologica. Il Comune di Capua ha comunicato che l'area, così come richiesto dalla Regione Campania, è di proprietà demaniale e il Comune l'avrà in comodato d'uso per 30 anni. Si tratta di uno spazio che si trova in via Santa Maria Capua Vetere.

