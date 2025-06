India migliaia in strada per la giornata mondiale dello yoga | tra loro anche il premier Modi

In tutta l'India, migliaia di persone hanno invaso parchi e spiagge per celebrare l’undicesima Giornata Internazionale dello Yoga, un evento che unisce cittadini di ogni età e ceto sociale. Anche il premier Modi ha partecipato, dimostrando come questa disciplina sia un patrimonio condiviso e un simbolo di unità nazionale. Un’occasione speciale che rafforza il legame tra corpo, mente e cultura indiana, testimoniando il potere dello yoga di unire le persone ovunque nel mondo.

Migliaia di persone in tutta l’India si sono ritrovate nei parchi pubblici e sulle spiagge per celebrare l’undicesima Giornata Internazionale dello Yoga. Le sessioni di yoga di massa si sono svolte in vari stati, centinaia di militari hanno praticato yoga anche sulle gelide alture del ghiacciaio Siachen, nell’Himalaya, e sulle navi della marina militare ancorate nel Golfo del Bengala. A Nuova Delhi, decine di persone di ogni ceto sociale ed età si sono riunite nei vasti Lodhi Gardens per celebrare la giornata e hanno praticato esercizi di yoga, con un istruttore che dava indicazioni dal palco. Anche il premier Modi, come già fatto in passato, ha posizionato il suo tappetino in mezzo a una folla di migliaia di persone nella città di Visakhapatnam e ha partecipato a esercizi di respirazione, meditazione, flessioni all’indietro e altre posizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, migliaia in strada per la giornata mondiale dello yoga: tra loro anche il premier Modi

