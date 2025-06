Incontri 2025 domani all’Eremo dello Spirito Santo a Pellezzano l’omaggio in danza a Giacomo Puccini

Preparati a vivere un'esperienza unica domani all'Eremo dello Spirito Santo di Pellezzano! Nell'ambito della rassegna “Incontri” 2025, l’Associazione Campania Danza, sotto la guida di Antonella Iannone, ci regala due appuntamenti imperdibili: un suggestivo percorso artistico e un omaggio in danza a Giacomo Puccini, che trasporteranno il pubblico in un viaggio tra musica e movimento. Non mancare a questa celebrazione dell’arte e dello spirito!

Tempo di lettura: 3 minuti Ancora un evento da non perdere della rassegna “Incontri” 2025 organizzata dall’Associazione Campania Danza, firmata alla direzione artistica da Antonella Iannone. Domani (domenica 22 giugno), nella suggestiva cornice dell’Eremo dello Spirito Santo, a Pellezzano (Salerno), ci sarà un doppio appuntamento. Alle ore 10.30 percorso artistico a cura di Campania Danza e DanzAmì. Alle ore 11.00, invece, coreografia dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della morte. Sarà la Compagnia Movimento Danza a rendere omaggio al grande compositore con “Puccini’s Stories – Choreographic Keywords ”, Concept e Coreografia Gabriella Stazio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incontri 2025, domani all’Eremo dello Spirito Santo a Pellezzano l’omaggio in danza a Giacomo Puccini

In questa notizia si parla di: danza - incontri - eremo - spirito

