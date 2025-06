Incivili in azione Pneumatici abbandonati in via San Martino

Pneumatici abbandonati a bordo strada, come se nulla fosse, in una via a due passi dal centro. Un gesto incivile, il cui conto ora lo pagheranno tutti i lissonesi, visto che il costo di recupero e smaltimento di questi rifiuti inquinanti se l’è dovuto sobbarcare il Comune, con una spesa di quasi 1.800 euro. L’episodio è successo nei giorni scorsi: il ritrovamento è avvenuto in via San Martino, su un’area di proprietà del municipio. Dopo la segnalazione arrivata agli uffici di via Gramsci, il Comune non ha potuto far altro che affidare a Gelsia l’intervento straordinario di rimozione delle gomme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incivili in azione. Pneumatici abbandonati in via San Martino

