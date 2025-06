Incidenti stradali strage sull’asfalto nella notte | 6 morti tra Frosinone Modena e Napoli

Una notte drammatica sconvolge l’Italia, con sei vite spezzate in tre incidenti mortali tra Frosinone, Napoli e Modena. La tragica scena di un frontale tra auto sulla Variante Casilina ha lasciato quattro giovani senza speranza. Questa ennesima tragedia ci ricorda quanto sia fragile la vita sulle nostre strade e l’urgenza di interventi concreti per garantire sicurezza a tutti. È tempo di riflettere e agire per prevenire future perdite innocenti.

Una nottata drammatica di incidenti mortali sulle strade di tutta Italia. Sei persone sono morte in tre diversi sinistri, tra le province di Frosinone, Napoli e Modena. Frosinone, scontro frontale tra auto: 4 morti. Quattro giovani hanno perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 2 tra Frosinone e Torrice, lungo la Variante Casilina. Due auto, un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes, si sono scontrate frontalmente, causando la morte sul colpo di tutti e quattro gli occupanti, due per vettura. Le vittime sarebbero originarie di Frosinone, Torrice e Ripi. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e diverse ambulanze. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti stradali, strage sull’asfalto nella notte: 6 morti tra Frosinone, Modena e Napoli

Chi sono i due ragazzi morti nel terribile incidente a Frosinone: Danilo Cantagallo e Gianni Fiacco - Danilo Cantagallo, 31 anni, e Gianni Fiacco, 25 anni: questi i nomi dei due ragazzi morti nell'incidente avvenuto nella notte sulla via Casilina a Frosinone ... Secondo fanpage.it

