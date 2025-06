Incidenti stradali | scontro tra due auto nel Modenese un morto

Una tragica notte nella provincia di Modena: un grave incidente sulla Strada pedemontana ha causato la perdita di una vita e il ricovero di altri due conducenti. L'intervento tempestivo di vigili del fuoco, 118 e elisoccorso ha evidenziato la gravità della situazione. Un dramma che richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza stradale, un tema che ci riguarda tutti e che merita riflessione.

Modena, 21 giu. (LaPresse) – Alle 4.43 di questa mattina, i vigili del fuoco di Vignola, in provincia di Modena, sono intervenuti al chilometro 7 della Strada pedemontana, nel comune di Spilamberto, per un incidente stradale tra due auto, in cui ha perso la vita uno dei due conducenti. Le altre due persone coinvolte sono ricoverare all’ospedale di Baggiovara. Sul luogo dell’incidente, oltre ai pompieri, erano presenti il 118 con l’eliambulanza e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it