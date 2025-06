Incidenti a raffica Tre i feriti

Tre incidenti in poche ore scuotono il Cremasco, lasciando tre feriti e scene di caos sulle strade. Il primo episodio, giovedì alle 17.30 a S. Latino, ha visto un autoarticolato ribaltarsi in un fosso sulla stretta via verso Castelleone, con l'autista di 51 anni rimasto incastrato e soccorso d'urgenza. Una serie di eventi che sottolineano l'urgenza di sicurezza e attenzione alla guida.

Tre incidenti in poche ore sulle strade del Cremasco, con i mezzi che si sono ribaltati. Il primo sinistro è di giovedì alle 17.30 a S. Latino dove un autoarticolato, sulla stretta via che porta a Castelleone, è uscito di strada ribaltandosi in un piccolo fosso. L'autista, un uomo di 51 anni, è rimasto ferito alle gambe e incastrato nei rottami della cabina, tanto che ha dovuto essere liberato dai vigili del fuoco e poi accompagnato in ospedale dove è stato accolto in codice giallo. Poco dopo, alle 20.30 sulla Paullese in territorio di Madignano, un venticinquenne di Offanengo, mentre stava tornando a casa, ha perso il controllo della sua Peugeot 3008, ha abbattuto alcune transenne e poi si imbarcato, fermandosi su un fianco.

