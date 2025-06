Incidente tramvia-auto coinvolte due bambine FOTO

Un incidente scuote Firenze questa mattina: un tram della linea 1 si è scontrato con un’auto vicino alla fermata Batoni, coinvolgendo anche due bambini. La scena, ancora sotto stretta osservazione delle autorità, ha richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco e servizi sanitari. Mentre le indagini proseguono, la città si interroga sulle cause di questo spiacevole episodio che ha messo a dura prova cittadini e forze dell’ordine.

Incidente tra un tram della linea 1 e un’auto nei pressi della fermata Batoni, questa mattina intorno alle 13, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. A seguito della collisione - fa sapere Palazzo Vecchio - è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Incidente tramvia-auto, coinvolte due bambine / FOTO

