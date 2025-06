Incidente tra auto e moto | noto ambulante trasportato in ospedale

Un incidente violento ha scosso Battipaglia nella notte, quando un'auto e una moto si sono scontrate in via Paolo Baratta, all'incrocio con via Baracca e via Armando Diaz. Il motociclista, noto ambulante, è stato immediatamente trasportato in ospedale per le ferite riportate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre la comunità si stringe intorno alla sua pronta guarigione.

Incidente, la scorsa notte, in via Paolo Baratta a Battipaglia, in particolare all’incrocio con via Baracca e via Armando Diaz, dove un'auto (Fiat Panda) e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. La corsa in ospedale Nel violento impatto il motociclista - noto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Incidente tra auto e moto: noto ambulante trasportato in ospedale

