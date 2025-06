Incidente sulla via Pontina vicino Aprilia attraversa e viene travolto da un camion | morto un 40enne

Tragedia sulla via Pontina vicino Aprilia: un uomo di 40 anni perde la vita dopo essere stato travolto da un camion, lasciando dietro di sé dolore e domande senza risposta. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di accertamenti, ma l'intera comunità si stringe nel cordoglio per questa perdita improvvisa e drammatica.

Tragico incidente sulla via Pontina, dove un uomo di 40 anni è morto: è stato travolto da un camion.

